San Siro | Fontana | «Necessario che si faccia chiarezza»

Nel prossimo turno di Serie A il Milan ospita al'Empoli: di seguito i precedenti tra le due squadre Il Milan è reduce dal travolgente 4 - 0 al Maradona che lo ha riportato al terzio posto. A Napoli è apparso rinato Leao, autore di una ...Milan al lavoro questa mattina per il penultimo allenamento prima del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri affrontare l'Empoli al "Giuseppe Meazza" invenerdì 7 aprile, con fischio d'inizio alle 21. La sessione è iniziata in palestra in cui il gruppo ha eseguito l'attivazione muscolare. In seguito, rossoneri in campo per terminare la fase ...Scontata, in ogni caso, la sua assenza nella semifinale di ritorno contro l'Inter a. Non ci sarà di sicuro anche qualora la Juve andasse in finale della competizione. La sua Coppa Italia è ...

Milan, Scaroni: "San Siro vecchio e obsoleto, serve legge d'emergenza per gli stadi" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Penso sia necessario che si faccia chiarezza, si stabilisca un percorso e si facciano delle scelte in modo che, sia che sia uno stadio unico, del vecchio progetto iniziale, sia che siano due stadi di ...«Convincere il Milan a ritornare sul progetto del nuovo stadio con l'Inter a San Siro Dico al Pd di smetterla di chiedere a me, se credono di poter convincere il Milan ci parlino loro. Pensano che ...