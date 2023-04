San Basilio – Sgomberati due appartamenti Ater occupati (Di mercoledì 5 aprile 2023) da due donne di 42 e 27 anni – A San Basilio, zona est della capitale, polizia di Stato e polizia locale hanno provveduto a sgomberare due appartamenti dell’Ater di Roma occupati da tempo. All’interno delle due abitazioni sono state trovate due donne, di 42 e 27 anni. L’operazione, tra via Senigallia e via Cingoli, rientra nel piano del comitato per l’ordine e la sicurezza della prefettura. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023) da due donne di 42 e 27 anni – A San, zona est della capitale, polizia di Stato e polizia locale hanno provveduto a sgomberare duedell’di Romada tempo. All’interno delle due abitazioni sono state trovate due donne, di 42 e 27 anni. L’operazione, tra via Senigallia e via Cingoli, rientra nel piano del comitato per l’ordine e la sicurezza della prefettura.

