Sampdoria | Sabiri a Bogliasco | atteso confronto con Stankovic

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La cessione alla Fiorentina e il prestito allasembra non aver giovato a, reduce da un periodo post Mondiale davvero negativo La cessione alla Fiorentina e il prestito allasembra non aver giovato a, reduce da un periodo post Mondiale davvero negativo. Il ragazzo èoggi aper gli allenamenti e sicuramente ci sarà anche uncon il tecnico Dejan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Atteso confronto tra #Sabiri e #Stankovic ?? - SampNews24 : #Sampdoria, Sabiri atteso a Bogliasco: incontro con #Stankovic - marcoantoccia : Monza - C. Augusto, Rovella Napoli - Kvara, Anguissa Salernitana - Mazzocchi, Dia Sampdoria - Sabiri, Cuisance Sass… - Tutfantacalcio : ??Report #SAMPDORIA: ??Ancora indisponibile #Sabiri. ??Differenziato per #Conti, #DeLuca e #Günter. ??Programmi di r… - Fantacalcio : Sampdoria, le condizioni di Audero, Gunter e Sabiri -

Continua con una seduta pomeridiana a Bogliasco la preparazione dellain vista della sfida di sabato al 'Ferraris' con la Cremonese. Sul campo 1 del 'Mugnaini' ...Abdelhamid. Sessioni ...DiffidatiAnche ogginon si è allenato con il resto del gruppo: previsto a breve un incontro con Dejan Stankovic per ricucire lo strappo Laha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida contro la ...

Sampdoria, Sabiri atteso a Bogliasco: incontro con Stankovic Samp News 24

Abdelhamid Sabiri è atteso oggi a Bogliasco, in programma l’incontro con Dejan Stankovic: il trequartista sempre più lontano dalla Sampdoria Cedere a gennaio Abdelhamid Sabiri è stato necessario per ...SAMP – Il Secolo XIX aggiorna oggi sulle condizioni dei singoli di casa Sampdoria. “Cattive notizie per Dejan ... di Ravaglia dopo l’ottima prova dell’Olimpico. Ancora assente Sabiri, che dovrebbe ...