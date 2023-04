Salvo lo Spid almeno per due anni con un finanziamento da 40 milioni

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’addio alloè rimandato per effetto del contributo stanziato dal Governo di 40per una proroga biennale, che consentirà alla piattaforma di identità digitale di rimanere attiva anche nel 2024. Il provvedimento è stato incluso nel decreto Pnrr in discussione alla Commissione Bilancio al Senato “al fine di garantire la sostenibilità degli adeguamenti tecnologici richiesti ai soggetti gestori diper la fornitura del servizio di identità digitale con nuove modalità operative imposte dalle misure del Pnrr”. Il contributo dovrà servire “per il ristoro dei costi sostenuti per l’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche alla crescente domanda da parte di utenti e service provider pubblici”. Il riferimento è all’investimento 1.4.4 nell’ambito della missione 1 componente 1 del piano che richiede appunto il rafforzamento ...

Il divieto alle carni coltivate, il blocco di Chat Gpt, l’abbondono dello Spid, il tentativo di ridimensionare l’orrore di via Rasella: tutto in un giorno, o quasi ...Di fronte a questi fenomeni non serve blandire o reprimere. La scuola dev’essere interessante. Deve saper attirare l’attenzione dei ragazzi e motivarli a restare «collegati», proprio come fa il telefo ...