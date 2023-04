Salvini sul blocco in Italia di Chat Gpt: “Il futuro va accompagnato, non fermato per legge” (Di mercoledì 5 aprile 2023) MILANO – Incontrando i giornalisti stranieri in Italia, il vice premier Matteo Salvini ha ribadito la sua “contrarietà all’intervento del Garante della Privacy che ha messo sostanzialmente al bando Chat GPT, un “Chatbot” basato su intelligenza artificiale. Una scelta che blocca il progresso nel settore del digitale e dell’innovazione tecnologica. Anziché fare di tutto per recuperare il gap in questo campo, si danneggiano giovani, start-up, aziende e ricercatori Italiani sottraendo uno strumento di lavoro importante, che auspico possa tornare ad essere utilizzato il prima possibile”. E aggiunge: “C’è grande fervore, con numerose applicazioni di intelligenza artificiale che nascono in tutto il mondo, ma l’Italia risulta essere l’unico Paese occidentale in cui anziché promuovere la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 aprile 2023) MILANO – Incontrando i giornalisti stranieri in, il vice premier Matteoha ribadito la sua “contrarietà all’intervento del Garante della Privacy che ha messo sostanzialmente al bandoGPT, un “bot” basato su intelligenza artificiale. Una scelta che blocca il progresso nel settore del digitale e dell’innovazione tecnologica. Anziché fare di tutto per recuperare il gap in questo campo, si danneggiano giovani, start-up, aziende e ricercatorini sottraendo uno strumento di lavoro importante, che auspico possa tornare ad essere utilizzato il prima possibile”. E aggiunge: “C’è grande fervore, con numerose applicazioni di intelligenza artificiale che nascono in tutto il mondo, ma l’risulta essere l’unico Paese occidentale in cui anziché promuovere la ...

