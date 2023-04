Salvini: «Per i casi più gravi la patente va tolta a vita» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Castrocielo in occasione dell'inaugurazione del primo Safety Point sulla rete autostradale italiana ha detto: «Per chi reitera comportamenti imprudenti al volante non basta la sospensione della patente. Per quello che mi riguarda, tu la patente non la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questi casi è mortale». Il ministro ha ricordato che «nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade concentrati nel fine settimana: Una quota di imprudenza c'è, la maggioranza però è dovuta alla distrazione, spesso legata all'uso del telefonino mentre si guida». Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il ministro delle Infrastrutture Matteoa Castrocielo in ocone dell'inaugurazione del primo Safety Point sulla rete autostradale italiana ha detto: «Per chi reitera comportamenti imprudenti al volante non basta la sospensione della. Per quello che mi riguarda, tu lanon la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questiè mortale». Il ministro ha ricordato che «nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade concentrati nel fine settimana: Una quota di imprudenza c'è, la maggioranza però è dovuta alla distrazione, spesso legata all'uso del telefonino mentre si guida».

