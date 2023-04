Salvini fa opposizione dentro la maggioranza e si erge a sindacalista del partito del cemento (Di mercoledì 5 aprile 2023) Meno male che Matteo c’è. Prima c’era «meno male che Silvio c’è», ma erano i “gloriosi” anni del Truman Show di Silvio Berlusconi, in cui cantava in coro una giovanissima Francesca Pascale. Più recentemente molti oppositori in carica permanente si erano illusi che il Cavaliere avrebbe dato filo da torcere a Giorgia Meloni, lanciando in resta Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Poi i due sono stati rinchiusi nel recinto della zoologia fantastica del padrone di Forza Italia. Cronache di pochi giorni fa, quando sembrava che a filare d’amore e d’accordo erano i giovani leoni del centrodestra – la premier e il capo leghista – mentre il vecchio leone era rimasto solo nella savana politica in attesa di essere sbranato dalle iene, che in politica sono più cattive e numerose di quelle vere. E invece the show must go on e non ci si annoia mai. Colpo di scena: il sire d’Arcore si allinea a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Meno male che Matteo c’è. Prima c’era «meno male che Silvio c’è», ma erano i “gloriosi” anni del Truman Show di Silvio Berlusconi, in cui cantava in coro una giovanissima Francesca Pascale. Più recentemente molti oppositori in carica permanente si erano illusi che il Cavaliere avrebbe dato filo da torcere a Giorgia Meloni, lanciando in resta Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Poi i due sono stati rinchiusi nel recinto della zoologia fantastica del padrone di Forza Italia. Cronache di pochi giorni fa, quando sembrava che a filare d’amore e d’accordo erano i giovani leoni del centrodestra – la premier e il capo leghista – mentre il vecchio leone era rimasto solo nella savana politica in attesa di essere sbranato dalle iene, che in politica sono più cattive e numerose di quelle vere. E invece the show must go on e non ci si annoia mai. Colpo di scena: il sire d’Arcore si allinea a ...

