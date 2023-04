Salvini: "Al lavoro per casco, limite velocità e targa monopattini" (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Sto lavorando per un nuovo codice della strada che ricomprenda anche i monopattini, che metta un limite di velocità a 20 all'ora, l'uso del casco, l'immatricolazione, e quindi anche la targa". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del primo "Safety point" nell'area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Sto lavorando per un nuovo codice della strada che ricomprenda anche i, che metta undia 20 all'ora, l'uso del, l'immatricolazione, e quindi anche la". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, a margine dell'inaugurazione del primo "Safety point" nell'area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

