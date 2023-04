Salute: dispositivi pericolosi, tribunale Milano 'Philips li ripari entro 30 aprile' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 apr. (Adnkronos) - Il tribunale di Milano, XIV sezione civile specializzata in materia d'impresa, ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione apnoici italiani e Adusbef e ha condannato Philips e Respironics Deutschland, nella sua veste di mandataria europea della fabbricante statunitense Respironics, a riparare o sostituire - entro il prossimo 30 aprile - alcuni dispositivi per le apnee notturne ritenuti pericolosi per i pazienti e ha stabilito una penale di 20mila euro per ogni giorno di ritardo. Nel giugno del 2021, la multinazionale olandese Philips aveva allertato le autorità competenti sul pericolo legato ad alcuni dispositivi medici per la respirazione, il cui utilizzo avrebbe comportato rischi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. (Adnkronos) - Ildi, XIV sezione civile specializzata in materia d'impresa, ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione apnoici italiani e Adusbef e ha condannatoe Respironics Deutschland, nella sua veste di mandataria europea della fabbricante statunitense Respironics, a riparare o sostituire -il prossimo 30- alcuniper le apnee notturne ritenutiper i pazienti e ha stabilito una penale di 20mila euro per ogni giorno di ritardo. Nel giugno del 2021, la multinazionale olandeseaveva allertato le autorità competenti sul pericolo legato ad alcunimedici per la respirazione, il cui utilizzo avrebbe comportato rischi ...

