Salute | dietologo Mocini | ' c' è l' alcol | impensabile considerare vino fonte di sostanze benefiche'

Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - "L'alcol è una sostanza tossica e pur essendo vero che dentro al vino è possibile trovare anche sostanze antiossidanti, benefiche per la Salute, la loro concentrazione è decine di volte inferiore rispetto a quella che troviamo in altri alimenti come frutta o verdura. La co-presenza di una sostanza tossica rende impensabile considerare il vino o qualunque altra bevanda alcolica come una fonte di sostanze benefiche per l'organismo, come riportano anche le Linee guida per una sana alimentazione emanate dal Crea". Così all'Adnkronos Salute Edoardo Mocini, medico specialista in Scienza dell'alimentazione.

