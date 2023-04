(Di mercoledì 5 aprile 2023) Per un regime isolato dal mondo civile può sembrare strano, eppure in queste ore a Damasco dovranno certamente valutare l'opportunità di accettare gli inviti che arrivano dall'estero. Un invito ...

Per un regime isolato dal mondo civile può sembrare strano, eppure in queste ore a Damasco dovranno certamente valutare l'opportunità di accettare gli inviti che arrivano dall'estero. Un invito ...Ma che bel pesce d'aprile ha riservato ai mercati lo sceicco Abdulaziz bin, ministro dell'Energia dell' Arabia Saudita . Spingere il prezzo del petrolio oltre 100 dollari. Eppure fino a pochi giorni fa il fratello dell'onnipotente Mohammed , l'uomo forte del Regno, ...... il principe Abdulaziz bin, nel 2020, quando disse notoriamente che voleva che "i ragazzi ... Questo sarebbe quello cheproprio la Fed. Per Paul Nolte di Murphy & Sylvest Wealth Management, ...

Salman vuole Assad al summit della Lega Araba mentre la Francia processa i suoi scherani per crimini di guerra Globalist.it

Senza un forte rialzo dei prezzi del petrolio oltre i 100 dollari rischia di saltare l'ambizioso progetto del principe Mohammed Bin Salman. Ecco cosa succede ...Il paese più grande del Medio Oriente sta sviluppando un ambizioso piano da 800 miliardi di dollari per attirare il pubblico internazionale, forte di una proposta variegata e con l’avvio di una progre ...