Salesforce, c'è più Italia nella crescita mondiale (Di mercoledì 5 aprile 2023) ... mantenendo la parità con una serie di equality group e di sostenibilità : Salesforce è net zero, ... come il progetto fatto per Pane Quotidiano , per evitare sprechi di cibo, mettendo in contatto le ... Leggi su money (Di mercoledì 5 aprile 2023) ... mantenendo la parità con una serie di equality group e di sostenibilità :è net zero, ... come il progetto fatto per Pane Quotidiano , per evitare sprechi di cibo, mettendo in contatto le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LmValagussa : RT @SalesforceITA: Il nostro evento più importante dell'anno sta tornando. Non vediamo l'ora di rivedervi al World Tour Milano! ???? Che asp… - teodamia : RT @SalesforceITA: Il nostro evento più importante dell'anno sta tornando. Non vediamo l'ora di rivedervi al World Tour Milano! ???? Che asp… - samueleorsi : RT @SalesforceITA: Il nostro evento più importante dell'anno sta tornando. Non vediamo l'ora di rivedervi al World Tour Milano! ???? Che asp… - SalesforceITA : Il nostro evento più importante dell'anno sta tornando. Non vediamo l'ora di rivedervi al World Tour Milano! ???? Ch… - p_dominici : RT @uiltucs: ??Stato di agitazione per i dipendenti #Salesforce. La fase sindacale della procedura di licenziamento si è conclusa col mancat… -

Salesforce, c'è più Italia nella crescita mondiale " Siamo i numeri uno nel Crm, con una quota di mercato del 22,9%, abbiamo clienti che non comprano solo tecnologia da Salesforce, ma molto di più: una immensa base di conoscenza - ha detto il country ... Salesforce, l'ecosistema italiano cresce e aiuta le aziende a diventare Customer Company Attiva il tuo Pass! Scopri di più Scopri di più Salesforce ha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale da poco concluso che hanno visto il fatturato globale crescere su base annua del 18% ... Dai progetti con Cucinelli all'intelligenza artificiale: a tu per tu con l'evangelist di Salesforce Tiffani Bova ... degli investimenti adeguati in tecnologia, cresci 1,8 volte più veloce. Ma non basta. Come azienda leader devi creare un team capace di grandi performance. Altri elementi fondanti di Salesforce sono ... " Siamo i numeri uno nel Crm, con una quota di mercato del 22,9%, abbiamo clienti che non comprano solo tecnologia da, ma molto di: una immensa base di conoscenza - ha detto il country ...Attiva il tuo Pass! Scopri diScopri diha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale da poco concluso che hanno visto il fatturato globale crescere su base annua del 18% ...... degli investimenti adeguati in tecnologia, cresci 1,8 volteveloce. Ma non basta. Come azienda leader devi creare un team capace di grandi performance. Altri elementi fondanti disono ... Seduta all'insegna del toro a New York dopo dati inflazione Il Secolo XIX