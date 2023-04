Salerno, spari nel rione Petrosino: indaga la Polizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel rione Petrosino, a Salerno, ci sono stati ancora una volta spari nel cuore della notte. Le indagini da parte della Polizia sono in corso Una nottata ancora una volta movimentata. Nel rione Petrosino, a Salerno, per un’altra notte ci sono stati spari e movimenti sospetti. Ieri, intorno a mezzanotte, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro un’abitazione del quartiere. Dalle ricostruzioni dell’accaduto, dovrebbero essere almeno sei i colpi esplosi in aria davanti alla stessa casa. Non è, purtroppo, la prima volta che episodi del genere accadono nel quartiere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Salerno e la Scientifica che hanno raccolto i bossoli e le testimonianze di alcuni ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel, a, ci sono stati ancora una voltanel cuore della notte. Le indagini da parte dellasono in corso Una nottata ancora una volta movimentata. Nel, a, per un’altra notte ci sono statie movimenti sospetti. Ieri, intorno a mezzanotte, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro un’abitazione del quartiere. Dalle ricostruzioni dell’accaduto, dovrebbero essere almeno sei i colpi esplosi in aria davanti alla stessa casa. Non è, purtroppo, la prima volta che episodi del genere accadono nel quartiere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile die la Scientifica che hanno raccolto i bossoli e le testimonianze di alcuni ...

