Salernitana-Inter | il piano traffico in vista del match

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Scattano i divieti di sosta e fermata e di transito lungo le arterie stradali che costeggiano lo Stadio Arechi indelche si disputerà Venerdì 4 aprile, alle ore 17.00. Il Comune di Salerno ha divulgato i dettagli delprevisto: Visti gli adii 6, 7 e 158 del vigente Codice della Strada; ORDINA per i motivi esposti in narrativa, per il giorno 7 aprile 2023 l’adozione dei seguenti provvedimenti: 1)- Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo – Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende – Via Dei Carrari Via Prudenza – Via Fangarielli – Viale Pastore – Viale Giacumbi – Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite – Area di parcheggio antistante il complesso “The ...