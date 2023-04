Salernitana-Inter | fischia Fabbri | la designazione arbitrale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - RaffyAutiero : @AndreCardi @FantamaniaPlus @rugiada71 @AntoTreviglio @GiordanoSepi @mattchiora @riccardobottoni @PepoTwitte… - MMoretti24 : @AndreCardi ?? 29ª giornata • Salernitana 1 - Inter 2 • Lecce 0 - Napoli 2 • Milan 2 - Empoli 0 • Udinese 1 - Monz… - Vik_Sc : @AndreCardi Salernitana - Inter 1-1 Lecce - Napoli 0-2 Milan - Empoli 2-0 Udinese - Monza 3-1 Fiorentina - Spezia 2… - fcin1908it : SALERNITANA – INTER Venerdì 07/04 h. 17.00 ARBITRO: FABBRI BRESMES – GALETTO IV: AYROLDI VAR:… -

Sarà invece Manganiello di Pinerolo ad arbitrare Lecce - Napoli, venerdì 7 alle 19, mentre, in programma lo stesso giorno alle 17, è stata affidata a Fabbri di Ravenna. Sempre ...Venerdì 7 aprile ore 17.00 Fabbri Bresmes " Galetto Iv: Ayroldi Var: Nasca Avar: Longo S. Lecce " Napoli ore 19.00 Manganiello Tegoni " Vecchi Iv: Camplone Var: Marini Avar: ..., IN DUBBIO LA PERMANENZA DI OCHOA: IL PUNTO Nel contratto, come riportato da ... Su Ochoa intanto c'è l'interesse dell', che a fine stagione saluterà Handanovic , mentre il Milan si è ...

Colombo di Como dirigerà invece la Roma di Mourinho che sarà ospite del Torino. A Fabbri Salernitana-Inter, Milan-Empoli a Marcenaro.Sarà invece Manganiello di Pinerolo ad arbitrare Lecce-Napoli, venerdì 7 alle 19, mentre Salernitana-Inter, in programma lo stesso giorno alle 17, è stata affidata a Fabbri di Ravenna. Sempre venerdì ...