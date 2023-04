Salernitana-Inter, Fabbri l’arbitro per la 29ª giornata di Serie A: le designazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Salernitana-Inter si giocherà venerdì alle ore 17 allo Stadio Arechi di Salerno: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023: ci sarà Fabbri della sezione di Ravenna. ARBITRO Salernitana-Inter (venerdì 7 aprile ore 17) Arbitro: Michael FabbriAssistenti arbitrali: Giorgio Bresmes – Mauro GalettoQuarto ufficiale: Giovanni AyroldiArbitro VAR: Luigi NascaAssistente VAR: Salvatore Longo Di seguito, oltre all’arbitro di Salernitana-Inter, le designazioni per tutte le altre partite della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023. LECCE-NAPOLI venerdì 7 ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)si giocherà venerdì alle ore 17 allo Stadio Arechi di Salerno: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la ventinovesimadiA 2022-2023: ci saràdella sezione di Ravenna. ARBITRO(venerdì 7 aprile ore 17) Arbitro: MichaelAssistenti arbitrali: Giorgio Bresmes – Mauro GalettoQuarto ufficiale: Giovanni AyroldiArbitro VAR: Luigi NascaAssistente VAR: Salvatore Longo Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della ventinovesimadiA 2022-2023. LECCE-NAPOLI venerdì 7 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - INTER291103 : RT @internewsit: Salernitana-Inter, Fabbri l’arbitro per la 29ª giornata di Serie A: le designazioni - - provincial8ino : RT @Spina14_acm: Nelle ultime partite l’Inter ha affrontato avversari più “forti” e infatti qualcuno è sparito dai radar come suo solito Or… - internewsit : Salernitana-Inter, Fabbri l’arbitro per la 29ª giornata di Serie A: le designazioni - - unclesinger39 : RT @Spina14_acm: Nelle ultime partite l’Inter ha affrontato avversari più “forti” e infatti qualcuno è sparito dai radar come suo solito Or… -