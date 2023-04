Sacrificio umano in India | decapitata una donna «per placare l’anima di un defunto»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono finiti in manette ma la storia riaccende i riflettori su tragedie che continuano a susseguirsi. Ancora unin. L’ennesimo. La polizia ha arrestato cinque uomini accusati di aver condotto un, quasi quattro anni dopo la scoperta del corpo decapitato di unain un tempio indù. Shanti Shaw, 64 anni, era stata uccisa econ un machete nel 2019 dopo aver visitato il tempio di Guwahati, una città nel remoto nord-est dell’. La polizia non aveva fatto progressi nel caso fino a quando il corpo di Shaw non è stato finalmente identificato a gennaio, dando il via a una nuova indagine attraverso la quale è stato possibile identificare diversi colpevoli, alcuni dei quali ancora ...

India: polizia arresta 5 uomini accusati di sacrificio umano Il Dubbio

Nuova Deli, 5 apr. (Adnkronos) – La polizia indiana ha arrestato cinque uomini accusati di aver condotto un sacrificio umano, quasi quattro anni dopo la scoperta del corpo decapitato di una donna in ...