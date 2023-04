Sabatini | “Cuadrado era vicino alla Roma | ma la società si oppose”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Walter, ex ds della, è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso nel corso di una intervista per Back to the Football TV: “Eravamo vicini a prendere, per lui avevo un accordo con la famiglia Pozzo, era tutto delineato per chiudere l’operazione. Poi il tecnico e lasiro”. SportFace.

Sabatini: "Cuadrado è stato vicinissimo alla Roma. Un rammarico ... Siamo la Roma

Walter Sabatini, ex ds della Roma, è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso nel corso di una intervista per Back to the Football TV: "Fummo molto vicini a prendere Cuadrado, per lui ...