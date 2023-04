Russia-Ucraina, Putin: “Rapporti con Usa in crisi profonda” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono ”in crisi profonda le relazioni tra Stati Uniti e Russia”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin ricevendo le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca. ”La crisi odierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in Ucraina”, ha aggiunto Putin. L’unico modo ”per ricostruire i Rapporti con gli Stati Uniti” sarebbe, secondo il presidente russo, rispettare i ”principi di uguaglianza e non interferenza negli affari interni”. Quanto all’Unione europea ”ha aperto un confronto geopolitico con la Russia” e ”ultimamente sono notevolmente peggiorate le relazioni” tra Mosca e Bruxelles, ha aggiunto Putin. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono ”inle relazioni tra Stati Uniti e”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirricevendo le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca. ”Laodierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in”, ha aggiunto. L’unico modo ”per ricostruire icon gli Stati Uniti” sarebbe, secondo il presidente russo, rispettare i ”principi di uguaglianza e non interferenza negli affari interni”. Quanto all’Unione europea ”ha aperto un confronto geopolitico con la” e ”ultimamente sono notevolmente peggiorate le relazioni” tra Mosca e Bruxelles, ha aggiunto. L'articolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In #Ucraina la guerra continua e si continua a morire grazie alle armi fornite dagli alleati NATO. Siamo sempre più… - ladyonorato : In #Ucraina si continua a combattere e a morire, l’occidente sabota qualsiasi possibilità di negoziato e alza il li… - DiegoFusaro : Chiaro come il sole che la civiltà del dollaro userà fino in fondo Taiwan contro la Cina come sta usando l'Ucraina… - giovann04040087 : RT @AgainCarlakak: NON AVETE FATTO I CONTI CON ORBAN ?????? Messaggio di Orban alla NATO (tramite il suo Ministro degli Esteri): 'L'Ungheria… - sciarrone66 : RT @valy_s: L’ #Ucraina NON accetterà MAI alcun accordo con la #Russia Lo afferma il min. #Difesa sostenendo che gli ucraini vogliono solo… -