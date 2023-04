Russia, incendio al ministero della Difesa a Mosca (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un incendio si è sviluppato in una sede del ministero della Difesa a Mosca. La notizia è stata riportata dai media locali, mentre sui social sono apparse le immagini di una colonna di fumo che si leva dal quartier generale del ministero nella capitale russa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unsi è sviluppato in una sede del. La notizia è stata riportata dai media locali, mentre sui social sono apparse le immagini di una colonna di fumo che si leva dal quartier generale delnella capitale russa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CGlonfoni : RT @andreacantelmo8: È scoppiato un incendio in un edificio appartenente al ministero della Difesa della #Russia nel centro di Mosca. Lo ha… - giulianol : RT @Potemkin959: Russia Incendio al palazzo del Ministero della Difesa Voci per ora poco credibili parlano di un attacco con drone https:… - CrisisEureos : RT @Potemkin959: Russia Incendio al palazzo del Ministero della Difesa Voci per ora poco credibili parlano di un attacco con drone https:… - CiroNoEuro : RT @Potemkin959: Russia Incendio al palazzo del Ministero della Difesa Voci per ora poco credibili parlano di un attacco con drone https:… - Raindog2704 : RT @DanieleDann1: ?? #Russia: Incendio in un edificio appartenente al Ministero della Difesa nel centro di #Mosca. Le cause non sono note.… -