Russell Crowe interpreterebbe Donald Trump in un film? L'attore non ha dubbi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Impegnato nella promozione del suo novo film, L'Esorcista del Papa, a Crowe è stato chiesto se fosse interessato a interpretare il ruolo dell'ex-Presidente Donald Trump. Russell Crowe nel ruolo dell'ex-Presidente degli Stati Uniti Donald Trump? A Hollywood mai dire mai, come al solito, ma l'attore sembra avere le idee chiare sulla sua risposta qualora gli dovesse essere offerta la parte in un eventuale film. In una recente intervista, Crowe, impegnato nella promozione del suo ultimo film, L'Esorcista del Papa, ha risposto ad alcune domande. Visto che la notizia del momento era l'arresto di Donald Trump, dopo che il tribunale lo ha incriminato per il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Impegnato nella promozione del suo novo, L'Esorcista del Papa, aè stato chiesto se fosse interessato a interpretare il ruolo dell'ex-Presidentenel ruolo dell'ex-Presidente degli Stati Uniti? A Hollywood mai dire mai, come al solito, ma l'sembra avere le idee chiare sulla sua risposta qualora gli dovesse essere offerta la parte in un eventuale. In una recente intervista,, impegnato nella promozione del suo ultimo, L'Esorcista del Papa, ha risposto ad alcune domande. Visto che la notizia del momento era l'arresto di, dopo che il tribunale lo ha incriminato per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Kraven the Hunter: per Russell Crowe si svolge in un mondo 'inaspettatamente oscuro' - - LazioEventi : “IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO” Con LUCA WARD Testo e Regia di Luca Vecchi Prenotazione obbligatoria al 0775… - GianlucaOdinson : Kraven the Hunter, Russell Crowe: 'Il film è molto più cupo di quanto ci si aspetti' - nonlhocapeeta : Ho selfies con Ryan Reynolds, Bryan Cranston, Ryan Gosling, Russell Crowe, Orlando Bloom, Jennifer Aniston, Angelin… - Torakjkj : Ho appena visto il trailer del film horror con Russell Crowe nei panni di padre Amorth. Ma io non ce la posso fare. -