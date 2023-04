Rupert Murdoch, salta il quinto matrimonio (a 92 anni) per il miliardario: colpa di lei. Cosa è successo (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Temevo di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l'ultima volta». Così aveva detto il miliardario Rupert Murdoch parlando della storia con quella che per circa un... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Temevo di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l'ultima volta». Così aveva detto ilparlando della storia con quella che per circa un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Rupert Murdoch, salta il quinto matrimonio (a 92 anni) per il miliardario: colpa di lei. Cosa è successo - PaoloX68 : RT @pirata_21: Rupert Murdoch rompe con la fidanzata a pochi mesi dalle nozze. Per lei è come se la banca non avesse accettato il finanziam… - Kubbik3 : RT @pirata_21: Rupert Murdoch a 92 rompe il fidanzamento a pochi mesi dalle nozze. Vuole divertirsi un po' prima di mettere la testa a post… - pirata_21 : Rupert Murdoch a 92 rompe il fidanzamento a pochi mesi dalle nozze. Vuole divertirsi un po' prima di mettere la testa a posto. - pirata_21 : Rupert Murdoch rompe con la fidanzata a pochi mesi dalle nozze. Per lei è come se la banca non avesse accettato il finanziamento. -