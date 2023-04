Ruggiero: "Questa mattina Osimhen ha ricevuto la nuova maschera, la seconda l'avrà.." (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roberto Ruggiero, ortopedico, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue dichiarazioni: “Questa mattina Osimhen ha ricevuto la sua nuova maschera con i superpoteri. Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi adesso è perfetta, è una seconda pelle. E’ molto contento e noi molto felici. L’abbiamo personalizzata con le iniziali ed il numero 9: ce l’ha chiesto e l’abbiamo accontentato. Ne abbiamo consegnata una, la seconda la stiamo realizzando e Osimhen l’avrà solo quando la matematica dirà che il Napoli avrà vinto lo scudetto. Questa ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roberto, ortopedico, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue dichiarazioni: “hala suacon i superpoteri. Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi adesso è perfetta, è unapelle. E’ molto contento e noi molto felici. L’abbiamo personalizzata con le iniziali ed il numero 9: ce l’ha chiesto e l’abbiamo accontentato. Ne abbiamo consegnata una, lala stiamo realizzando el’solo quando la matematica dirà che il Napolivinto lo scudetto....

