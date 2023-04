Rugby | Benetton Zuliani prolunga contratto fino al 2027

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il flanker trevigiano, cresciuto nel settore giovanile, era in scandenza nel 2025 ROMA - Un trevigiano, cresciuto nel settore giovanile e con ilnel cuore, giura fedeltà ai Leoni per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onrugby_it : I Leoni giocheranno in un’arena pronta a essere il 16esimo uomo in campo - onrugby_it : Il centro biancoverde spera di rivedere nuovamente lo Stadio Monigo pieno di tifosi - mariusgoosen10 : Grazie Benetton Rugby per questa bella iniziativa. #club100 - CatelliRossella : Rugby: Challenge Cup; Benetton nei quarti di finale - Sport - ANSA -

Il flanker trevigiano, cresciuto nel settore giovanile, era in scandenza nel 2025 ROMA - Un trevigiano, cresciuto nel settore giovanile e con ilnel cuore, giura fedeltà ai Leoni per altri quattro anni. Il flanker Manuel Zuliani, che un anno fa aveva rinnovato il contratto fino al 2025, prolunga la sua permanenza nella ...TREVISO - Stadio insieme Alla luce dei rumors circolati negli ultimi giorni,e Treviso FBC 1993 tengono a precisare che non sono in corso conversazioni o lavori congiunti tra le parti coinvolte finalizzati alla futura condivisione dello Stadio di Monigo come ...

Rugby - Benetton Rugby, Menoncello: "Contro Cardiff dovremo essere bravi a muovere il pallone" OnRugby

TREVISO - Stadio insieme Alla luce dei rumors circolati negli ultimi giorni, Benetton Rugby e Treviso FBC 1993 tengono a precisare che non sono in corso conversazioni o lavori congiunti tra le parti.