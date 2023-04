Rotazione incarico DS Quanti anni può rimanere nella stessa scuola? Alcuni esempi di casi di rischio di corruzione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La questione delladegli incarichi dei Dirigente Scolastici, trova il suo riferimento all'interno della L. 190/2012 che espressamente prevede all’art. 1 c. 5 che le pubbliche amministrazioni, nel predisporre i Piani triennali di prevenzione della, devono prevedere ladei dirigenti quale misura preventiva di carattere generale.al massimo possonoi DS? Laè dovuta? L'articolo .

2022 - 2023 ha applicato il criterio di rotazione dopo il terzo rinnovo dell'incarico presso la medesima istituzione scolastica, a condizione che il Dirigente interessato potesse essere destinatario

Rotazione dirigenti scolastici, dopo 9 anni devono cambiare scuola: i Piani TPCT regionali Orizzonte Scuola

Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Zanca Libero Gioveni chiede al sindaco l'applicazione della normativa in materia ...165/01. Naturalmente, come previsto dalla normativa vigente, l’incarico dirigenziale ha la durata di tre anni, per cui – spiega – si intende che possa essere rinnovato un massimo di due volte. Così ...