Rosso a Lukaku, Massa ha applicato alla lettera il regolamento (Gazzetta) (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Gazzetta ritorna sul Rosso a Lukaku dopo il rigore concesso al 93? della semifinale di andata di Coppa Italia. Juventus-Inter è stata una brutta partita dal punto di vista dello spettacolo. All’Allianz è andato in scena il festival del tatticismo e della cautela. Squadre bloccate sulle proprie posizioni. Poi i cambi hanno indirizzato la partita. Il gol di Cuadrado nasce da una disattenzione difensiva. Nerazzurri blandi su Rabiot libero di crossare e Gosens (entrato al posto di Di Marco), troppo stretto al centrale di difesa intento a marcare Milik, lascia campo aperto al colombiano. Ma tutto l’attenzione si concentra sul rigore. Mani di Bremer, Massa ci pensa un po’ e poi decide. Punizione dagli undici metri. Sul pallone va Lukaku bersagliato dai tifosi da continui cori razzisti, ululati e insulti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Laritorna suldopo il rigore concesso al 93? della semifinale di andata di Coppa Italia. Juventus-Inter è stata una brutta partita dal punto di vista dello spettacolo. All’Allianz è andato in scena il festival del tatticismo e della cautela. Squadre bloccate sulle proprie posizioni. Poi i cambi hanno indirizzato la partita. Il gol di Cuadrado nasce da una disattenzione difensiva. Nerazzurri blandi su Rabiot libero di crossare e Gosens (entrato al posto di Di Marco), troppo stretto al centrale di difesa intento a marcare Milik, lascia campo aperto al colombiano. Ma tutto l’attenzione si concentra sul rigore. Mani di Bremer,ci pensa un po’ e poi decide. Punizione dagli undici metri. Sul pallone vabersagliato dai tifosi da continui cori razzisti, ululati e insulti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : L'espulsione di Lukaku arriva per doppia ammonizione. La prima per un fallaccio su Gatti che poteva già essere da r… - fanpage : 'L'arbitro ha espulso giustamente Lukaku, che ha voluto zittire il nostro pubblico. Prima lo aveva ammonito, poi ha… - fanpage : Finale rovente allo Stadium. I calciatori di Juventus e Inter hanno dato vita a un’accesa rissa. Espulsi Handanovic… - AisaAle : @FBiasin Cercherei di essere coerente, Lukaku è un provocatore, per non parlare del fallo su Gatti dove ci stava anche il rosso. - DAVIDE8231460 : RT @GiuseLatorraca2: Rabbia contro il paracarro che in campo sfonda la caviglia di Gatti con violenza inaudita senza motivo. Era rosso dire… -