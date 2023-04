Romano | «Inzaghi rimarrà fino a fine anno | poi l’Inter cambierà»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Fabrizioè sicuro del futuro sulla panchina del, per Simonenon ci sono possibilità. Il giornalista parla così sulla diretta Twitch di SosFanta. ADDIO – La posizione di Simonenon è così salda, Fabrizioconferma ciò che si dice da diversi giorni: «Io penso chevoglia continuare conalladella stagione per poi cambiare in estate. Questo è chiaro da tempo, non è maturato ora ed è già da settimane che rimane questa idea. Provare a tenereil più possibile, anche perché ci sono le coppe che lo stmantenendo in tale posizione. Senza coppe probabilmente ci sarebbe stata un’altra situazione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...