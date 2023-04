Roma, Wijnaldum ha convinto: le condizioni per il riscatto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Josè Mourinho non vedeva l'ora di riavere a disposizione Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha saltato tutta la prima... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Josè Mourinho non vedeva l'ora di riavere a disposizione Georgino. Il centrocampista olandese ha saltato tutta la prima...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Roma, UFFICIALE: rinnovo di contratto per Marash Kumbulla #Roma, Kumbulla, Mourinho, Wijnaldum - infoitscienza : Roma riscatto Wijnaldum: parti al lavoro, ma… - romanewseu : Roma, perquisizioni in sede dalla Guardia di Finanza. #Llorente e #Wijnaldum, prove di permanenza. Contro il Torino… - ProfidiAndrea : ?? Georginio #Wijnaldum (Roma): si è preso la #Roma con una condizione fisica in totale crescita. Una titolarità def… - mastrangeli10 : ?? IN TANTI AL TRE FONTANE PER SEGUIRE LA SEMIFINALE DELLA ROMA PRIMAVERA: PRESENTI MOURINHO, PINTO, RYAN FRIEDKIN,… -

Friedkin e Pallotta indagati dalla Finanza. La Primavera in finale di Coppa Italia Oltre a loro anche Ryan Friedkin, Nuno Santos, Wijnaldum, Camara, Mancini, Zalewski, Boer, Darboe e ... Se ho un rammarico è quello di non aver vinto lo scudetto con la Roma, ne avevo fatto veramente ... Roma riscatto Wijnaldum: parti al lavoro, ma... ROMA RISCATTO WIJNALDUM ROMA RISCATTO WIJNALDUM - Questo è quanto riferisce ' La Repubblica ': ' Servirà tempo, ma dalle intenzioni delle scorse settimane si è passato ai fatti con l'inizio delle ... Calciomercato Roma, primi contatti per il riscatto di Wijnaldum Calciomercato Roma, avviati i primi contatti per il rinnovo di Gini Wijnaldum: il nodo è l'ingaggio dell'olandese I dirigenti della Roma hanno iniziato i contatti gli agenti Gini Wijnaldum per il riscatto dal PSG. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nodo è quello dell'ingaggio. Il centrocampista prende attualmente 10 ... Oltre a loro anche Ryan Friedkin, Nuno Santos,, Camara, Mancini, Zalewski, Boer, Darboe e ... Se ho un rammarico è quello di non aver vinto lo scudetto con la, ne avevo fatto veramente ...RISCATTORISCATTO- Questo è quanto riferisce ' La Repubblica ': ' Servirà tempo, ma dalle intenzioni delle scorse settimane si è passato ai fatti con l'inizio delle ...Calciomercato, avviati i primi contatti per il rinnovo di Gini: il nodo è l'ingaggio dell'olandese I dirigenti dellahanno iniziato i contatti gli agenti Giniper il riscatto dal PSG. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nodo è quello dell'ingaggio. Il centrocampista prende attualmente 10 ... ROMA, RINNOVO DI WIJNALDUM IN SALITA - Sportmediaset Sport Mediaset Roma, Wijnaldum ha convinto: le condizioni per il riscatto Lo stipendio attuale si aggira intorno ai 7 milioni di euro, la Roma vorrebbe chiedere al giocatore di abbassarlo e in più sfrutterebbe anche l'aiuto del Decreto Crescita. Wijnaldum sta convincendo ... Calciomercato Roma, mucchio selvaggio e colpo a zero: offerta last minute Anche a centrocampo, poi, il tecnico vorrebbe qualche rinforzo. Calciomercato Roma, Ceballos nel mirino del Wolverhampton A causa dell’infortunio avuto a fine agosto, Gini Wijnaldum non ha brillato e ... Lo stipendio attuale si aggira intorno ai 7 milioni di euro, la Roma vorrebbe chiedere al giocatore di abbassarlo e in più sfrutterebbe anche l'aiuto del Decreto Crescita. Wijnaldum sta convincendo ...Anche a centrocampo, poi, il tecnico vorrebbe qualche rinforzo. Calciomercato Roma, Ceballos nel mirino del Wolverhampton A causa dell’infortunio avuto a fine agosto, Gini Wijnaldum non ha brillato e ...