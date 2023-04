Roma, torna il Treno delle Ville Pontificie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Turisti, curiosi e appassionati hanno la possibilità di salire a bordo di un treno dedicato in partenza dalla Stazione Vaticana – la più piccola al mondo – per raggiungere la residenza estiva dei Papi adagiata sui colli Romani. Un treno moderno, confortevole ed elettrico ha sostituito il vecchio treno a vapore. Un’opportunità unica di viaggio su rotaie: dai Musei Vaticani ai Giardini Vaticani fino alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Da ieri , ogni sabato, sono riprese le corse del treno delle Ville Pontificie. L’iniziativa vede la collaborazione tra i Musei Vaticani e il Gruppo FS Italiane. A tutti i visitatori che scelgono di prenotare “Vaticano in Treno”, evitando traffico e attese, con un moderno e confortevole treno elettrico è riservato un accesso privilegiato ai ... Leggi su funweek (Di mercoledì 5 aprile 2023) Turisti, curiosi e appassionati hanno la possibilità di salire a bordo di un treno dedicato in partenza dalla Stazione Vaticana – la più piccola al mondo – per raggiungere la residenza estiva dei Papi adagiata sui collini. Un treno moderno, confortevole ed elettrico ha sostituito il vecchio treno a vapore. Un’opportunità unica di viaggio su rotaie: dai Musei Vaticani ai Giardini Vaticani fino alledi Castel Gandolfo. Da ieri , ogni sabato, sono riprese le corse del treno. L’iniziativa vede la collaborazione tra i Musei Vaticani e il Gruppo FS Italiane. A tutti i visitatori che scelgono di prenotare “Vaticano in Treno”, evitando traffico e attese, con un moderno e confortevole treno elettrico è riservato un accesso privilegiato ai ...

