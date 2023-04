Roma, terrore nello studio dentistico: fanno irruzione armati e sequestrano i medici per rapinarli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Momenti di terrore ieri, 4 aprile, per due dentisti e un’assistente alla poltrona, tenuti in ostaggio da tre rapinatori armati di pistola. I tre hanno fatto irruzione nello studio dentistico con le armi in mano e hanno sequestrato le persone presenti in quel momento nello studio. Fortunatamente non c’erano pazienti, ma solo il personale medico. È successo a Roma, in zona Pineta Sacchetti, nel quadrante nord della Capitale. All’interno dello studio dentistico in quel momento c’erano due medici e un’assistente di studio. I tre, paralizzati dalla paura, hanno seguito gli ordini dettati dai rapinatori. Legati con le fascette da elettricisti I malviventi, per tenere fermi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Momenti diieri, 4 aprile, per due dentisti e un’assistente alla poltrona, tenuti in ostaggio da tre rapinatoridi pistola. I tre hanno fattocon le armi in mano e hanno sequestrato le persone presenti in quel momento. Fortunatamente non c’erano pazienti, ma solo il personale medico. È successo a, in zona Pineta Sacchetti, nel quadrante nord della Capitale. All’interno delloin quel momento c’erano duee un’assistente di. I tre, paralizzati dalla paura, hanno seguito gli ordini dettati dai rapinatori. Legati con le fascette da elettricisti I malviventi, per tenere fermi i ...

