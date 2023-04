Roma, sgombero a San Basilio: operazione in corso (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora sgomberi a Roma e ancora il quartiere di San Basilio sotto la lente d’ingrandimento degli agenti della Polizia Locale e di Stato. Mentre scriviamo, è in corso l’operazione in via Senigallia in due appartamenti, ma al momento non si hanno dettagli. Quello che è certo, invece, è che l’operazione è scattata questa mattina all’alba. E non è certo la prima volta che gli abitanti della zona si risvegliano con le camionette della Polizia. Gli sgomberi a San Basilio Quello di stamattina è solo l’ultimo ‘blitz’ in ordine di tempo. Il 10 febbraio scorso gli agenti della Polizia di Stato e i caschi bianchi di Roma Capitale hanno fatto irruzione in quattro alloggi popolari di San Basilio e lì, all’interno, hanno trovato sette persone, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora sgomberi ae ancora il quartiere di Sansotto la lente d’ingrandimento degli agenti della Polizia Locale e di Stato. Mentre scriviamo, è inl’in via Senigallia in due appartamenti, ma al momento non si hanno dettagli. Quello che è certo, invece, è che l’è scattata questa mattina all’alba. E non è certo la prima volta che gli abitanti della zona si risvegliano con le camionette della Polizia. Gli sgomberi a SanQuello di stamattina è solo l’ultimo ‘blitz’ in ordine di tempo. Il 10 febbraio sgli agenti della Polizia di Stato e i caschi bianchi diCapitale hanno fatto irruzione in quattro alloggi popolari di Sane lì, all’interno, hanno trovato sette persone, che ...

