Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ????… - ASRomaEN : WE’RE COPPA ITALIA FINALISTS! ?????? FT: Roma Primavera 1-0 Inter Milan ?? Keramitsis 81’ ?? Forza Roma ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ??? Le parole di Giacomo Faticanti a pochi minuti da Roma-Inter, semifinale di Coppa Italia Primavera Il calcio d'i… - L5Lorenzo : RT @OfficialASRoma: ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ???? #ASR… - IT4_Nainggolan4 : RT @OfficialASRoma: ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ???? #ASR… -

Roma Primavera in finale di Coppa Italia davanti a Mourinho e Friedkin ROMA - Un colpo di testa di Keramitsis a dieci minuti dalla fine ha messo ko l'Inter di Chivu e regalato alla Roma Primavera la finale di Coppa Italia . È bastato l'1 - 0, un gol e una difesa bunker, come la Roma dei grandi di Mourinho , presente anche lui nella tribuna del Tre Fontane, tutto esaurito, ... Coppa Italia Primavera 2022/2023, la Roma vola in finale: Inter battuta 1 - 0 La Roma primavera di Federico Guidi batte l'Inter di Cristian Chivu 1 - 0 e si qualifica per la finale di Coppa Italia Primavera in programma mercoledì 26 aprile. Al Tre Fontane, sotto gli occhi di Josè ... Coppa Italia Primavera, la Roma batte l'Inter 1-0 e vola in finale! ForzaRoma.info Roma Primavera in finale di Coppa Italia davanti a Mourinho e Friedkin ROMA - Un colpo di testa di Keramitsis a dieci minuti dalla fine ha messo ko l'Inter di Chivu e regalato alla Roma Primavera la finale di Coppa Italia. È bastato l'1-0, un gol e una difesa bunker, ... Pagelle Roma-Inter Primavera, Coppa Italia: TOP e FLOP al triplice fischio Ecco le pagelle dei protagonisti del match di Coppa Italia Primavera tra la Roma di Guidi e l'Inter di Chivu: TOP e FLOP in campo Il match tra la Roma di Federico Guidi e l'Inter Primavera di Cristian ... ROMA - Un colpo di testa di Keramitsis a dieci minuti dalla fine ha messo ko l'Inter di Chivu e regalato alla Roma Primavera la finale di Coppa Italia. È bastato l'1-0, un gol e una difesa bunker, ...Ecco le pagelle dei protagonisti del match di Coppa Italia Primavera tra la Roma di Guidi e l'Inter di Chivu: TOP e FLOP in campo Il match tra la Roma di Federico Guidi e l'Inter Primavera di Cristian ...