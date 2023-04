Roma, postano foto e video dei figli nudi sul web: genitori a processo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riprendevano i propri figli nudi e postavano video e foto sul web. Vittime sono tre bambini che all’epoca dei fatti avevano 5, 8 e 9 anni costretti, spesso, anche in pose lascive. Gli aguzzini, non erano gente qualunque, ma i genitori dei tre piccoli, un uomo di 33 anni e una donna di 34, che sono finiti ieri davanti al giudice per l’udienza preliminare per rispondere del reato di pedopornografia con l’aggravante di essere i genitori e le vittime minori. La coppia finsce davanti al giudice per pedopornografia Hanno chiesto al gup di essere giudicati con rito abbreviato e il magistrato deciderà in merito nella prossima udienza, alla luce di fatti raccapriccianti che sono venuti alla luce grazie a un’agenzia americana che ha visto le immagini postate sul web e, capito di trovarsi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riprendevano i proprie postavanosul web. Vittime sono tre bambini che all’epoca dei fatti avevano 5, 8 e 9 anni costretti, spesso, anche in pose lascive. Gli aguzzini, non erano gente qualunque, ma idei tre piccoli, un uomo di 33 anni e una donna di 34, che sono finiti ieri davanti al giudice per l’udienza preliminare per rispondere del reato di pedopornografia con l’aggravante di essere ie le vittime minori. La coppia finsce davanti al giudice per pedopornografia Hanno chiesto al gup di essere giudicati con rito abbreviato e il magistrato deciderà in merito nella prossima udienza, alla luce di fatti raccapriccianti che sono venuti alla luce grazie a un’agenzia americana che ha visto le immagini postate sul web e, capito di trovarsi di ...

