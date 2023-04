Roma piange Orazio Fatman: il dj delle notti capitoline si è spento a 56 anni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma. È morto all’età di 56 anni Orazio Fatman, tra i dj più noti nel mondo della disco club Romana. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che lascia un vuoto incolmabile in quanto lo conoscevano e gli volevano bene. Originario di Riano, l’uomo era come si suol dire un ‘colosso’ delle notti capitoline. Molto noto e benvoluto, numerosi i messaggi di cordoglio che hanno fatto capolino sui social. I funerali di Fatman si terranno domani a Riano, in provincia di Roma. Lutto nel mondo della musica: è morta Irene Cara, aveva 63 anni Chi era Fatman, il dj delle notti capitoline Re delle notti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023). È morto all’età di 56, tra i dj più noti nel mondo della disco clubna. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che lascia un vuoto incolmabile in quanto lo conoscevano e gli volevano bene. Originario di Riano, l’uomo era come si suol dire un ‘colosso’. Molto noto e benvoluto, numerosi i messaggi di cordoglio che hanno fatto capolino sui social. I funerali disi terranno domani a Riano, in provincia di. Lutto nel mondo della musica: è morta Irene Cara, aveva 63Chi era, il djRe...

