Roma, maxi rapina da Fendi: 29 borse rubate, bottino da 219 mila euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Furto nello storico negozio Fendi di via del Corso, al centro di Roma. Una banda di ladri si è introdotta nel negozio e ha rubato circa 200mila euro in borse. Come riporta RomaToday, è stato il direttore dell’attività ad accorgersi del maxi-furto all’apertura del negozio, questa mattina: l’uomo si è infatti accorto che la porta d’ingresso era stata forzata. Sul posto è intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi. Secondo le prime informazioni il colpo è stato rapidissimo: dall’ingresso di via Tomacelli, in un minuto e mezzo, sono state portate via 29 borse di valore. Si parla di un furto che complessivamente potrebbe valere, per i ladri, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Furto nello storico negoziodi via del Corso, al centro di. Una banda di ladri si è introdotta nel negozio e ha rubato circa 200in. Come riportaToday, è stato il direttore dell’attività ad accorgersi del-furto all’apertura del negozio, questa mattina: l’uomo si è infatti accorto che la porta d’ingresso era stata forzata. Sul posto è intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi. Secondo le prime informazioni il colpo è stato rapidissimo: dall’ingresso di via Tomacelli, in un minuto e mezzo, sono state portate via 29di valore. Si parla di un furto che complessivamente potrebbe valere, per i ladri, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Anche ieri negli stadi, a Roma e Napoli, cori razzisti, insulti, maxi risse. Ma il governo non fa nulla, si continu… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Maxi furto in boutique Fendi a Roma,via borse per 100mila euro Portate via borse per 100mila eu… - Roma : ??#RadioRomaNotizie: Progetto 'Forest for Rome' ????Sperimentazione maxi cestini intelligenti AMA ??Panchine commemora… - Aingealherself : RT @elio_vito: Anche ieri negli stadi, a Roma e Napoli, cori razzisti, insulti, maxi risse. Ma il governo non fa nulla, si continuano a tol… - roberto474849 : RT @rotpeter1: @baffi_francesco Sta solo incassando gli emolumenti per i trascorsi buoni uffici prestati alla causa, così come 'altri' sono… -