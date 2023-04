Roma-Inter, Primavera TIM Cup: designato l’arbitro della partita (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma-Inter si giocherà oggi alle ore 15 allo Stadio Tre Fontane: l’AIA ha reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per le semifinali di Primavera TIM Cup (Coppa Italia) 2022-2023: ci sarà Panettella della sezione di Bari. ARBITRO Roma-Inter Primavera (mercoledì 5 aprile ore 15.00) Arbitro: Claudio PanettellaAssistenti arbitrali: Giovanni Dell’Orco – Giacomo MonacoQuarto ufficiale: Gianluca Grasso Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)si giocherà oggi alle ore 15 allo Stadio Tre Fontane: l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la, valida per le semifinali diTIM Cup (Coppa Italia) 2022-2023: ci sarà Panettellasezione di Bari. ARBITRO(mercoledì 5 aprile ore 15.00) Arbitro: Claudio PanettellaAssistenti arbitrali: Giovanni Dell’Orco – Giacomo MonacoQuarto ufficiale: Gianluca Grasso-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori pe… - ZZiliani : Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla… - fcin1908it : LE CLAUSOLE DI PAULO DYBALA 'Dybala ha 2 clausole: una per l'Italia da 20 milioni e una per l'estero di 12 milioni… - OliverRoundsto3 : @valkiller8 Due squadre di élite come Juventus e Inter non si abbasserebbero mai a tanto, è sicuramente colpa di mo… - TuttoSuMilano : RT @1897_frank: @capuanogio Ma kostic a Milano li hai sentiti zingaro ecc ecc alla Spezia a Roma, perché il vostro deve essere comune per t… -