Roma-Inter Primavera, le pagelle: poche sufficienze tra i nerazzurri (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma-Inter di Coppa Italia Primavera termina 1-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). nerazzurri in difficoltà per tutta la partita, come si nota dalle poche sufficienze. NIKOLAOS BOTIS 6 – Non può nulla sul gol, ma sebbene non faccia miracoli, para tutti gli altri tiri che gli arrivano. Roma-Inter Primavera, pagelle – LA DIFESA KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Cherubini gli fa venire il mal di testa. Qualche buona progressione ma nulla più SHERIFF KASSAMA 5 – Si perde Keramtsis in occasione del gol giallorosso, rovinando così una prestazione tutto sommato positiva. Dal 83? ANDREA PELAMATTI SV SAMO MATJAZ 5,5 – L’esordio in Primavera, considerando l’avversario, non è per nulla facile. ANDREA POZZI 5,5 – ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)di Coppa Italiatermina 1-0 per i padroni di casa (vedi tabellino).in difficoltà per tutta la partita, come si nota dalle. NIKOLAOS BOTIS 6 – Non può nulla sul gol, ma sebbene non faccia miracoli, para tutti gli altri tiri che gli arrivano.– LA DIFESA KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Cherubini gli fa venire il mal di testa. Qualche buona progressione ma nulla più SHERIFF KASSAMA 5 – Si perde Keramtsis in occasione del gol giallorosso, rovinando così una prestazione tutto sommato positiva. Dal 83? ANDREA PELAMATTI SV SAMO MATJAZ 5,5 – L’esordio in, considerando l’avversario, non è per nulla facile. ANDREA POZZI 5,5 – ...

