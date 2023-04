Roma e Lazio | plusvalenze choc | indagati i vertici Perquisizioni e sequestri nelle sedi dei club

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di #Lazio, #Roma e #Salernitana (Agi)+++#SerieA - ilmessaggeroit : Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana: indagini su compravendita calciatori - sportface2016 : +++Le perquisizioni ai danni di #Lazio, #Roma e #Salernitana riguardano indagini sulla compravendita di calciatori… - il_paro : RT @Mikfinoallafine: ??La Guardia di Finanza ha provveduto a perquisire le sedi delle società: tra gli indagati Claudio Lotito, Igli Tare ol… - ZeusMega : @AndreCardi Salernitana-Inter 0-1 Lecce-Napoli 0-2 Milan-Empoli 3-1 Udinese-Monza 1-1 Fiorentina-Spezia 2-0 Atalant… -

Dopo le perquisizioni nelle sedi della, dellae della Salernitana , nell'ambito di due inchieste distinte su alcune compravendite di giocatori che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici delle ...Due operazioni congiunte (ordinate alla Guardia di Finanza dalla procura die da quella di Tivoli) e tre sedi di società di Serie A perquisite, quelle di, Salernitana e. E 17 indagati ......00 Monaco - Partizan CALCIO - SERIE A 12:30 Udinese - Monza 14:30 Fiorentina - Spezia 16:30 Atalanta - Bologna 16:30 Sampdoria - Cremonese 18:30 Verona - Sassuolo 18:30 Torino -20:45- ...

Costano il doppio dei colleghi del pubblico. L'impiego dei dottori "a cottimo" in crescita soprattutto negli ospedali fuori Roma. A breve incontro con Rocca per affrontare la questione del "sistema a ...Anche Lazio e Roma in una Serie A sotto indagine. Per i biancocelesti, invece, ci ha pensato la procura di Tivoli La procura di Roma, infatti, ha indagato i vertici dell’AS Roma: gli attuali e i ...