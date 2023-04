Roma | colpo grosso da Fendi | svaligiato il negozio della griffe in via del Corso

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 aprile 2023)neldi via del, adove la notte scorsa i ladri hanno forzato la porta di ingresso su via Tomacelli portando via borse per 100mila euro. A chiamare la polizia è stato un dipendente questa mattina alle 7. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che all’interno delhanno trovato un cacciavite e uno scalpello. Sul furto indaga la polizia che già sta visionando le telecamere delzona. (fonte Adnkrons) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...