Roma, chiude l’impianto Tmb di Rocca Cencia. FdI: giusto epilogo dopo anni di battaglie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Finalmente c’è la chiusura definitiva del Tmb di Rocca Cencia, una battaglia condotta da anni dalla destra e dai residenti della zona Est di Roma. Tant’è che lo dice lo stesso sindaco Gualtieri: «So che per molti consiglieri è una battaglia intrapresa da molto tempo. Per questo ritengo corretto annunciarlo in aula perché si tratta di un successo collettivo». La situazione era ai limiti, non più tollerabile. La gente era costretta a tapparsi in casa, da Finocchio alla Borghesiana, da Villaggio Prenestino a Castelverde. I quartieri pagavano l’inerzia. FdI: su Rocca Cencia giusto epilogo «L’annunciata chiusura del Tmb di Rocca Cencia da parte del sindaco Gualtieri, fa tirare un grande sospiro di sollievo ai cittadini ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Finalmente c’è la chiusura definitiva del Tmb di, una battaglia condotta dadalla destra e dai residenti della zona Est di. Tant’è che lo dice lo stesso sindaco Gualtieri: «So che per molti consiglieri è una battaglia intrapresa da molto tempo. Per questo ritengo corretto annunciarlo in aula perché si tratta di un successo collettivo». La situazione era ai limiti, non più tollerabile. La gente era costretta a tapparsi in casa, da Finocchio alla Borghesiana, da Villaggio Prenestino a Castelverde. I quartieri pagavano l’inerzia. FdI: su«L’annunciata chiusura del Tmb dida parte del sindaco Gualtieri, fa tirare un grande sospiro di sollievo ai cittadini ...

