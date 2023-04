Roma, cane con un guinzaglio troppo lungo aggredisce una 77enne: proprietario a processo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un pastore tedesco di proprietà di un farmacista, residente a Prati, ha aggredito nel cortile condominiale una 77enne provocandole lesioni ritenute guaribili in 20 giorni con altri 20 giorni per i problemi psichici provocati da quella aggressione. Un vero e proprio guaio non solo per la vittima, ma anche per il proprietario del cane, colpevole di aver tenuto il suo cane con un guinzaglio troppo lungo e senza museruola. Il proprietario del Pastore tedesco è finito a processo per lesioni Per quell’episodio, del 24 ottobre del 2019, il farmacista è finito a processo con l’accusa di lesioni provocate all’anziana dal cane che, improvvisamente, quando ha visto la donna uscire dal portone l’ha aggredita, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un pastore tedesco di proprietà di un farmacista, residente a Prati, ha aggredito nel cortile condominiale unaprovocandole lesioni ritenute guaribili in 20 giorni con altri 20 giorni per i problemi psichici provocati da quella aggressione. Un vero e proprio guaio non solo per la vittima, ma anche per ildel, colpevole di aver tenuto il suocon une senza museruola. Ildel Pastore tedesco è finito aper lesioni Per quell’episodio, del 24 ottobre del 2019, il farmacista è finito acon l’accusa di lesioni provocate all’anziana dalche, improvvisamente, quando ha visto la donna uscire dal portone l’ha aggredita, ...

