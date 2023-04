"Rocco Schiavone", alle 21.25 su Rai 2: ecco la trama della quinta stagione (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Rocco Schiavone" , questa sera alle 21.25 su Rai 2 torna l'attesa fiction con Marco Giallini nei palli dello scorretto vicequestore romano ad Aosta. Una città bellissima, ma troppo lontana e diversa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023) "" , questa sera21.25 su Rai 2 torna l'attesa fiction con Marco Giallini nei palli dello scorretto vicequestore romano ad Aosta. Una città bellissima, ma troppo lontana e diversa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : stasera debutta la nuova stagione di Rocco Schiavone. Annunciata su Rai1, è tornata su Rai2. Spot a parte (parecchi… - GiusCandela : Zero promozione per Rocco Schiavone. Il personaggio di Giallini si fa le canne, la cosa 'non piace alla destra'. De… - SarebbeSusanna : Ma stasera ricomincia Rocco Schiavone ?? - trasparente10 : @MaddyZizzari ???????? Maddy potevi dire Schiavone rocco ???????? me preso un colpo ?????? - oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere Rocco schiavone s5e1 - il viaggio continua -