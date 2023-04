Rocco Schiavone 5: tutto sulla nuova stagione della serie con Marco Giallini (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche con un rene in meno, Rocco Schiavone è sempre il solito vicequestore ruvido, politicamente scorretto e malinconico. Sembra aver perso il suo tocco magico nelle indagini ma, in un modo o in un altro, alla verità arriva sempre e comunque. Scongiurato il trasloco di Rai1, una mossa che non era piaciuta a Marco Giallini, mercoledì 5 aprile debutta su Rai2 la quinta stagione di Rocco Schiavone, la serie tratta dai romanzi e dai racconti di Antonio Manzini, diventata uno dei più clamorosi fenomeni televisivi delle ultime stagioni. O lo si ama o lo si detesta il personaggio cinico e anche un po' maleducato interpretato dall'attore: romano fin nel midollo, viene trasferito ad Aosta (che odia) per motivi disciplinari. L'unica cosa che rende sopportabile ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche con un rene in meno,è sempre il solito vicequestore ruvido, politicamente scorretto e malinconico. Sembra aver perso il suo tocco magico nelle indagini ma, in un modo o in un altro, alla verità arriva sempre e comunque. Scongiurato il trasloco di Rai1, una mossa che non era piaciuta a, mercoledì 5 aprile debutta su Rai2 la quintadi, latratta dai romanzi e dai racconti di Antonio Manzini, diventata uno dei più clamorosi fenomeni televisivi delle ultime stagioni. O lo si ama o lo si detesta il personaggio cinico e anche un po' maleducato interpretato dall'attore: romano fin nel midollo, viene trasferito ad Aosta (che odia) per motivi disciplinari. L'unica cosa che rende sopportabile ...

