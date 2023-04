ROCCO SCHIAVONE 5, PRIMA PUNTATA: SI RIPARTE DA UN CADAVERE SUL MONTE BIANCO (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’attesa è finita. A partire da mercoledì 5 aprile, in PRIMA serata su Rai2 e in streaming su RaiPlay, tornano Marco Giallini e “ROCCO SCHIAVONE” con la quinta stagione della fortunata fiction che ha fatto conoscere ed amare il ruvido vicequestore romano, spedito a esercitare il proprio talento investigativo ad Aosta. Una città bellissima, ma troppo lontana e diversa da Roma perché SCHIAVONE possa decidersi ad apprezzarla. Anzi, la vive come una continua punizione per gli errori del passato. ROCCO SCHIAVONE: LA QUINTA STAGIONE SU RAI2 L’appuntamento di mercoledì 5 aprile alle 21.25 – PRIMA di quattro serate da 100’ – riprende il filo del racconto dal drammatico finale dell’ultima stagione e restituisce SCHIAVONE reduce dalla grave ferita inflittagli ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’attesa è finita. A partire da mercoledì 5 aprile, inserata su Rai2 e in streaming su RaiPlay, tornano Marco Giallini e “” con la quinta stagione della fortunata fiction che ha fatto conoscere ed amare il ruvido vicequestore romano, spedito a esercitare il proprio talento investigativo ad Aosta. Una città bellissima, ma troppo lontana e diversa da Roma perchépossa decidersi ad apprezzarla. Anzi, la vive come una continua punizione per gli errori del passato.: LA QUINTA STAGIONE SU RAI2 L’appuntamento di mercoledì 5 aprile alle 21.25 –di quattro serate da 100’ – riprende il filo del racconto dal drammatico finale dell’ultima stagione e restituiscereduce dalla grave ferita inflittagli ...

