Rocco Schiavone 5 | Marco Giallini | È difficile fare una top 3 delle rotture di c**** nella vita | sono troppe

Il nostro resoconto dalla conferenza stampa di Rocco Schiavone 5, dal 5 aprile su Rai2 per quattro settimane in prima serata, con il protagonista Marco Giallini, il regista Simone Spada e gli autori Antonio Manzini e Maurizio Careddu. Guascone e malinconico. Così era e così lo ritroviamo Rocco Schiavone, protagonista dell'omonima fiction Rai, che torna con i nuovi episodi dal 5 aprile su Rai2 in prima serata per quattro settimane. Co-prodotta da Rai Fiction-Cross Productions e Beta Film Gmbh, la serie riprende da dove si era interrotta la quarta stagione, con quel cliffhanger finale, e nuove sfide e nuovi personaggi attendono la vita del vicequestore trasferito nella Valle d'Aosta.

