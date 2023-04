“Rocco Schiavone 5”, la vita di Marco Giallini è di nuovo sconvolta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Torna la quinta stagione di Rocco Schiavone che va in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 5 aprile. Avevamo lasciato il vicequestore nel dramma più totale, gravemente ferito, il suo destino appeso a un filo. Come lo ritroviamo ora? “Guarito”, commenta il grande Marco Giallini che gli dà il volto. Ma sappiamo, perché ce l’ha confidato in un’intervista Claudia Vismara, che la sua esistenza sarà di nuovo sconvolta dalle verità eclatanti che gli saranno rivelate da Cristina Rispoli e che getteranno le basi per la sesta stagione. Dunque, già sappiamo che ci sarà anche un Rocco Schiavone 6. Ma procediamo con ordine. Offerta Vecchie conoscenze ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 aprile 2023) Torna la quinta stagione diche va in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 5 aprile. Avevamo lasciato il vicequestore nel dramma più totale, gravemente ferito, il suo destino appeso a un filo. Come lo ritroviamo ora? “Guarito”, commenta il grandeche gli dà il volto. Ma sappiamo, perché ce l’ha confidato in un’intervista Claudia Vismara, che la sua esistenza sarà didalle verità eclatanti che gli saranno rivelate da Cristina Rispoli e che getteranno le basi per la sesta stagione. Dunque, già sappiamo che ci sarà anche un6. Ma procediamo con ordine. Offerta Vecchie conoscenze ...

