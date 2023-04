Rocco Schiavone 5: il cast (attori) della quinta stagione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Qual è il cast (attori) di Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della serie tv in onda su Rai 2 il mercoledì sera? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli: Marco Giallini: Rocco Schiavone Ernesto D’Argenio: Italo Perron Massimiliano Caprara: Michele Deruta Christian Ginepro: Domenico D’Intino Gino ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Qual è il) di5, laserie tv in onda su Rai 2 il mercoledì sera? Ilserie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto deglicon i rispettivi ruoli: Marco Giallini:Ernesto D’Argenio: Italo Perron Massimiliano Caprara: Michele Deruta Christian Ginepro: Domenico D’Intino Gino ...

