Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Il designatore arbitrale Gianluca #Rocchi promuove la direzione di #Massa in Juventus-Inter: ecco perché… - surfasport : ???? IL DESIGNATORE ROCCHI PROMUOVE MASSA “CARTELLINI TUTTI GIUSTI” ?? La #Gazzetta ha rivelato che il designatore… - NicoSpinelli8 : RT @maumou72: #Rocchi promuove Massa come ha promosso Chiffi 15 giorni fa. Ma lasciamolo lavorare in silenzio Don Beppe #Marotta. Fuori i m… - Antonio89704611 : UEFA, Fifa, Premier, tutti i migliori giocatori del mondo sono con #Lukaku. In Italia invece, i media tacciono, i… - AndTomm : Rocchi meriti la galeraaaa! -

Secondol'arbitro di Imperia ha saputo fischiare i provvedimenti tecnici e disciplinari nella maniera corretta e ha gestito i minuti finali come da regolamento, cercando, per quanto possibile, ...Commenta per primo Il designatore della Can A e B GianlucaDavide Massa nonostante il Far West dello Stadium : dopo aver rivisto filmati ed episodi, l'ex arbitro ha comunicato che il direttore di gara della prima semifinale di Coppa Italia ...non boccia Davide Massa. Anzi. Dopo il 'Saloon' dello Stadium, il designatore della Can A e B ha rivisto filmati ed episodi e, complessivamente, ritiene che il direttore di gara della prima ...

Juve-Inter, Rocchi promuove l'arbitro Massa: corretto il secondo giallo a Lukaku, punito il labiale Calciomercato.com

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Can A e B promuove la direzione di Davide Massa, ritenendo corretto sia il rigore finale sia il giallo a Lukaku, aggiungendo che gli ispettori federali ...Il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi promuove Davide Massa nonostante il Far West dello Stadium: dopo aver rivisto filmati ed episodi, l'ex arbitro ha comunicato che il direttore di gara ...