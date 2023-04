Rivolta contro lo scalo di Ciampino. Il Tar blocca tutti i voli notturni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il cielo sopra Ciampino, dal 26 marzo scorso rimane silenzioso dalle 23 alle 6 del mattino successivo. Il Tar ha infatti decretato lo stop a decolli e atterraggi notturni in corrispondenza dell’avvio ufficiale dell’orario estivo dei voli. Il provvedimento è solo l’ultima tappa di una diatriba che contrappone da tempo gli abitanti di Ciampino, Marino e Roma, e i vettori che utilizzano lo scalo. A Ciampino cittadini furiosi per l’inquinamento acustico. E il caso dell’aeroporto romano finisce in Parlamento A Ciampino e nelle zone limitrofe, infatti, i cittadini sono allo stremo. Il rumore degli aerei che decollano o atterrano, soprattutto di notte, è diventato insopportabile. Tanto che lo scorso 21 marzo il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interpellanza parlamentare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il cielo sopra, dal 26 marzo scorso rimane silenzioso dalle 23 alle 6 del mattino successivo. Il Tar ha infatti decretato lo stop a decolli e atterraggiin corrispondenza dell’avvio ufficiale dell’orario estivo dei. Il provvedimento è solo l’ultima tappa di una diatriba che contrappone da tempo gli abitanti di, Marino e Roma, e i vettori che utilizzano lo. Acittadini furiosi per l’inquinamento acustico. E il caso dell’aeroporto romano finisce in Parlamento Ae nelle zone limitrofe, infatti, i cittadini sono allo stremo. Il rumore degli aerei che decollano o atterrano, soprattutto di notte, è diventato insopportabile. Tanto che lo scorso 21 marzo il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interpellanza parlamentare ...

