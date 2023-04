"Ritirare la patente a vita". Ecco cosa vuole fare Salvini (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il ministro delle Infrastrutture propone la linea intransigente per chi reitera comportamenti imprudenti: "Errare è umano ma perseverare in questi casi è mortale" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il ministro delle Infrastrutture propone la linea intransigente per chi reitera comportamenti imprudenti: "Errare è umano ma perseverare in questi casi è mortale"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanoservadei : @Christianzu76 È un rafforzativo del verbo ritirare la patente... è scritto in maiuscolo. Ahaha Ahaha Ahaha Ahaha - matteo_1093 : @Cambiacasacca Non è un’idea recente che tra l’altro potrebbe essere aggirata facilmente. Diciamo che basterebbe ri… - risottoneromh : Signor Bonolis, la devo multare per eccesso di verità, la prossima volta le dovremo ritirare la patente interista. - BzBroono : @puscascapo @nonmiricordo54 @PoliticaPerJedi A chi vota per dare la presidenza di una regione a una il cui programm… - Marco_Evang : RT @alexrossi_ar: @Marco_Evang L'educazione stradale in Italia è inesistente Marco, finché non iniziamo a ritirare qualche patente sarà cos… -